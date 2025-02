Tpi.it - Fabrizio Corona torna a parlare di Chiara Ferragni: “Ha tradito Fedez con Achille Lauro e Naska”

Leggi su Tpi.it

di: “Ha”Nonostante la diffida inviata dacome promesso dell’influencer e dei presunti tradimenti ai danni di.Nel nuovo episodio di Falsissimo, il format dell’ex paparazzo su Youtube,conferma la presunta relazione trarivelando qualche dettaglio in più: “Succede che nelle storie d’amore con i figli, che due cogl***i e quindi si fanno le vacanze di gruppo. A un certo punto all’interno del gruppo si crea un’empatia, un piccolo fuoco è dentro di te e non vedi l’ora di consumarlo. E la prima occasione è buona: questo è successo a. Un giornova via, lei va lei dice a Federico che va via ma quella sera consuma con”.