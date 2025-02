Isaechia.it - Fabrizio Corona fa i nomi dei due cantanti con cui Chiara Ferragni avrebbe tradito Fedez: “Lui piangeva come un pazzo perché…”

Leggi su Isaechia.it

Nella nuova puntata del suo podcast Falsissimo,promesso si è occupato di portare alla luce le presunte colpe di. Per farlo ha seguito le stesse modalità utilizzate per smascherare quelli che a suo dire sono stati gli errori coniugali disostiene di essere andato a casa didopo l’uscita della puntata che lo riguardava, perché invitato dal rapper stesso. Una volta arrivato, lotrovato in lacrime eglichiesto di non far uscire notizie riguardanti i presunti tradimenti perpetrati dalla, per salvaguardarla: “A casa suastava piangendoun, ma quelle lacrime non erano per la situazione, non ce l’aveva con me, ma era preoccupato per. Mi ha chiesto di non parlare dei tradimenti di