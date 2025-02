Dilei.it - Fabrizio Corona coinvolge Sabrina Ferilli in Falsissimo: la presunta reazione

Leggi su Dilei.it

Il nuovo episodio di, il format di, è stato pubblicato il 10 febbraio, alla vigilia del Festival di Sanremo 2025. Non solo Fedez, Chiara Ferragni, Achille Lauro e Naska, ma anche, che è stata coinvolta dacon alcune rivelazioni. Un’accusa ben poco velata, in cui viene ipotizzata una relazione segreta tra lae Francesco Totti.accusaè quello che comunemente viene definito un “fiume in piena”. Con, titolo che si ispira alla trasmissione Verissimo di Mediaset, sta condividendo informazioni in merito alla vita privata di Fedez, Chiara Ferragni, parlando dei tradimenti. Nell’ultima puntata, ha citato anche, l’attrice che ha supportato Achille Lauro, al centro del “gossip” per aver avuto una liaison con la Ferragni.