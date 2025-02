Tpi.it - Fabrizio Corona attacca Sabrina Ferilli: “Non era violenza a Ilary Blasi quando andavi con suo marito?” | VIDEO

e tira in ballo Totti eNon solo Chiara Ferragni: come preannunciatoha preso di mira ancherivelando una presunta relazione tra l’attrice e Francesco Totti risalente ai tempi in cui quest’ultimo era sposato con.Tutto nasce dal like cheha messo commentando le dichiarazioni di Achille Lauro che aveva commentato la vicenda Fedez-Ferragni dichiarando: “Cerco di lasciare il gossip a chi ha solo questo per esistere. Lo trovo qualcosa che non mi rispecchia. Si parla dellasulle donne e bisogna rendersi conto che questo non è tanto diverso”.L’ex paparazzo si era scagliato contro l’interprete scrivendo sui social: “, donna finta emancipata, simbolo della nuova sinistra ricca, radical chic, snob, che cavalca la cultura woke e i diritti lgbt per fare l’intellettuale di sto c***o, è una donna di 60 anni completamente rifatta che sembra una maschera, mantenuta da anni da Flavio Cattaneo, multimilionario che ha rubato alla moglie (foto e scoop mio), che fa solo cinepanettoni e che per lavorare fa la lecca*** della De Filippi, (umiliandosi tutti i sabato sera credendo di essere simpatica”.