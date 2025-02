Liberoquotidiano.it - Fabio Fazio, il finto buono: cosa c'è dietro l'odio zuccheroso del salotto chic

Assistere a una puntata di Che tempo che fa è un'esperienza assai istruttiva (certo, se uno riesce a ignorare il fatto che è domenica sera). Equivale a un'immersione nella bolla ideologica, ma nella sua versione ciarliera, zuccherosa, avvolgente.non va all'attacco come Formigli o Floris, che ti dicono esplicitamente: noi facciamo giornalismo militante contro “le destre”. Quella è ancora una forma di gramscianesimo, un tentativo (sempre meno riuscito) di egemonizzare il racconto.è oltre: a lui, più che la tradizione comunista e i suoi eredi, interessa il luogocomunismo liberal, interessa distillare e diffondere i dogmi (radical)cosi che ti fanno fare bella figura in società. E che oggi si traducono in un caso spettacolare di mondo al contrario. Pronti via, il nostro affianca a Cecilia Sala la coppia d'attacco del mainstream Aldo Cazzullo-Massimo Giannini.