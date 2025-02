Lanazione.it - Expò alla Camera di Commercio. Pronta l’offerta per liquidare i soci

La Spezia, 11 febbraio 2025 – Per oltre un anno ha visto il suo destino segnato tra una possibile concessione della gestione e la vendita al miglior offerente, tanto che su di sè aveva attirato anche le attenzioni di Decathlon. Ora, per lo Spezia, il mega contenitore di eventi fieristici situato in via Carducci e chiuso ormai da alcuni anni fa, si apre una terza via: quella di un possibile allestimento a nuova sede delladiRiviere di Liguria. La svolta è arrivata pochi giorni, nel corso della giuntale che ha visto l’ente approvare l’iter per l’acquisizione dell’intera proprietà dell’edificio situato nel complesso dell’ex area Merello, inaugurato il 31 ottobre 2007. Una struttura che sulla carta avrebbe dovuto connotare La Spezia anche come città fieristica: un progetto ambizioso che tuttavia, dopo gli esordi promettenti, non è mai decollato per davvero, portando idapprimaliquidazione dellaetà e, da anni, a interrogarsi sulla strada migliore da intraprendere per ’valorizzare’ il bene.