Anconatoday.it - Ex scuola occupata, prove insufficienti: assolta attivista dei centri sociali

ANCONA - Avrebbero fatto feste e concerti all’interno di una ex, di proprietà del comune, occupando l’immobile per quasi un anno senza averne titolo e senza averne una autorizzazione scritta. L'accusa non regge e il tribunale assolve un'deie un organizzatore anche.