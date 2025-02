Ilgiorno.it - Ex Falck, si rischia il quinto masterplan. Milanosesto scrive al Comune: più volumetrie e meno aree verdi

Tutto da rifare. Ancora una volta. Leno il. Piùopere pubbliche, la caduta dei vincoli sulle cattedrali storiche ex industriali, minori oneri per le bonifiche. Una lista di desideri che andrà a mangiarsi il grande parco urbano, che doveva essere il risarcimento a un secolo di siderurgia pesante a Sesto San Giovanni. Il 4 febbraio, la società proprietaria delledismesse, ha scritto al, chiedendo l’avvio di un tavolo di confronto. Tradotto: si tratta della formale richiesta di iter di variante per rivedere l’intero piano integrato di intervento. Nessun dettaglio nella lettera. La “lista della spesa“ è stata portata direttamente agli uffici, nei vari incontri informali. "Sono proposte di variante non solo al pii (programma integrato di intervento, ndr) ma di fatto a tutto il Pgt", dicono i tecnici di piazza della Resistenza.