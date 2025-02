Everton v Liverpool – Anteprima della Premier League notizie di squadra formazioni previste come guardare in TV e previsione

Leggi su Justcalcio.com

2025-02-11 17:10:00 Ecco quanto riportato poco fa:cercherà di riprendersi dalla sconfitta del fine settimana a Plymouth Argyle e prolungare il comando in cima allaa nove punti con una vittoria nell’ultimo derby del Merseyside per essere giocato a Goodison Park.Il boss di Reds Arne Slot ha apportato una serie di modifiche per la partita a Home Park ed è fallito quando Argyle lotte da campionato ha vinto 1-0 per porre fine alle speranze didi un quadruplo.L’olandese sta cercando una risposta contro i loro rivali locali.Ha detto: “Perdere a Plymouth non è, ovviamente, non accettabile.– e penso che i nostri fan – siamo delusi da quel risultato.“Domani dobbiamo mostrare un lato diverso di noi perché non era solo il risultato, la performance era lontana da quelle che sono anche gli standard del