Everton-Liverpool pronostico Premier League | Goal allettante Salah mattatore?

Ormai lo sappiamo, ci sono partite ogni giorno e nel mezzo dei playoff di Champions, torna anche la. Mercoledì 12 febbraio alle ore 20:30, infatti, assisteremo al recupero della 15esima giornata del massimo campionato inglese tra. Il derby del Merseyside rappresenta di certo un’occasione importante per entrambe le compagini di riscattare le rispettive delusioni in FA Cup., il rendimento delle due vicine di casaAl netto dell’uscita dalla FA Cup per mano del Bournemounth, l’, passato di recente ai Friedkin, viene da un periodo molto positivo nell’ultimo periodo , frutto di tre vittorie consecutive in campionato, contro Leicester, Brighton e Tottenham. Gli Spurs rappresentano solo l’ultimo grande scoglio che i Toffies hanno superato indenni, dopo i pareggi illustri ottenuti in trasferta contro Arsenal e Manchester City, a cui si aggiunge lo 0-0 interno col Chelsea.