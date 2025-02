Ilrestodelcarlino.it - Eventi a Bologna di martedì 11 febbraio 2025: cosa fare in città

, 11- Ecco quali sono gli appuntamenti in programma oggi sotto le Due Torri, tra libri e spettacoli. Prosegue fino al 16la kermesse di Art City, che porta nei palazzi storici, nei negozi e in tutta lala magia dell'arte contemporanea. Installazioni, opere e mostre vi aspettano per ancora qualche giorno. Alle 18, in Salaborsa, Nadia Terranova parla del suo libro Quello che so di te, in dialogo con Susanna Zaccaria. Sempre alle 18, alla libreria Coop Ambasciatori, Luigi de Magistris presenta il suo libro Poteri occulti. Dalla P2 alla criminalità istituzionale: il golpe perenne contro Costituzione e democrazia, insieme con Antonella Beccaria. Ancora libri alle 18, quando la libreria Coop Zanichelli accoglie Stefano Scioli e il suo Letteratura italiana di viaggio.