Anteprima24.it - Evasione fiscale, sequestro ad azienda nel Napoletano

Tempo di lettura: < 1 minutopreventivo da oltre 800mila euro ai danni di una società nel. Destinataria del decreto, emesso dal gip del tribunale di Torre Annunziata su richiesta della Procura torrese ed eseguito dal gruppo della Guardia di Finanza di Torre Annunziata, la Coral Fish Srl, attiva nel commercio all’ingrosso non specializzato di prodotti surgelati, con sede a Castellammare di Stabia. Tutto parte da specifiche verifiche fiscali durante le quali la compagnia della Guardia di Finanza di Castellammare di Stabia avrebbe accertato come la società non avrebbe versato, per gli anni 2019 e 2020, l’imposta sul valore aggiunto dovuta in base alle previste dichiarazioni fiscali. Destinatario del provvedimento dipreventivo, per un ammontare pari a 809.