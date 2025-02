Eva Mameli Calvino | la donna che ha fatto fiorire Sanremo e cantare l’Italia

Leggi su Ildenaro.it

Mente, cuore e microscopio. La leadership di unadi fine 800 “Grazie dei fiori fra tutti gli altri li ho riconosciuti”, cantava Nilla Pizzi anel 1951. Forse era un ringraziamento silenzioso a unastraordinaria, Eva, lache ha trasformatonella Riviera dei Fiori. Botanica visionaria, univa mente, cuore e microscopi. Una vera leader capace di coniugare scienza e bellezza. Nata in Sardegna nel 1886, dedicò la sua vita alle piante e ai figli, diventando madre e musa ispiratrice del grande scrittore Italo. Il figlio Italo, nella sua opera “La strada di San Giovanni”, la descrive come unache non ammetteva lo spreco della vita, inteso come mancanza di passione. La sua vita era scandita da un ordine meticoloso: il giardino etichettato pianta per pianta, la casa adornata di buganvillee, lo studio con il microscopio, gli erbari.