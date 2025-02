Quotidiano.net - Eurodeputati criticano Bce: errore sull'inflazione, urge migliorare previsioni economiche

Glisostengono che la Banca centrale europea abbia sbagliato la sua valutazione secondo cui l'avrebbe dovuto essere solo transitoria e chiedono dii modelli di previsione economica per consentire una migliore definizione delle politiche. Lo affermano in una risoluzione non legislativa adottata con 378 voti a favore, 233 contrari e 26 astensioni, all'indomani del dibattito con la presidente della Bce Christine Lagarde. I deputati europei chiedono poi alla Bce di fare più per arginare l', che colpisce soprattutto i più vulnerabili della società, e di garantire che l'eventuale introduzione di un euro digitale tenga conto delle preoccupazioni dei cittadini. Per la prima volta, il Parlamento chiede specificamente alla Bce di valutare in che modo la guerra e i conflitti incidanoa stabilità dei prezzi.