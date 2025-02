Euro digitale Parlamento Ue | decisione su emissione spetta a noi

Leggi su Ildenaro.it

Roma, 11 feb. (askanews) – Ilpeo punta i piedi sull’. In un documento sulle raccomandazioni rivolte alla Bce, approvato a maggioranza, l’istituzione rivendica che lasul se procedere o meno all’della valutadella Banca centraleagli stessiparlamentari, e non ai banchieri centrali (il Consiglio direttivo della stessa Bce). Laperaltro andrebbe presa solo dopo che la Bce abbia “dimostrato i suoi benefici ai legislatori”, perché per avere successo sull’eventuale introduzione dell’“è necessaria la fiducia del pubblico”, afferma il documento approvato. Inoltre, i parlamentaripei “insistono sul fatto che l’debba coesistere assieme al contante fisico, che ‘deve restare ampiamente disponibile a tutti livelli'”.