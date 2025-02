Liberoquotidiano.it - Euro, "basta con i centesimi". La rivoluzione di Zio Trump: cambiano le monete?

Leggi su Liberoquotidiano.it

Che direbbe Zio Paperone di un miliardario come Donaldche non sa che farsene delleda un centesimo? Lo guarderebbe con disprezzo da sopra il pince-nez, verrebbe da dire. Invece no: il papero più ricco e avaro del mondo, morbosamente attaccato al Numero Uno, il primo centesimo guadagnato in vita sua, non avrebbe proprio nulla da ridire sulla decisione presa ieri dal presidente degli Stati Uniti. Il tycoon newyorkese ha dato ordine alla Zecca degli Stati Uniti di non coniare più le monetine dal valore più basso nel sistema del dollaro. Il cent, detto anche penny. Le ragioni per cui nemmeno Paperon de' Paperoni si opporrebbe sono presto dette: in realtà il leggendario Numero Uno non è un cent, come viene chiamato nei fumetti italiani sui pennuti personaggi Disney, bensì una moneta da dieci, o “dime”.