Sport.quotidiano.net - Étoile de Bessèges 2025, Benjamin Thomas: "Noi corridori trattati come animali da circo"

Roma, 11 febbraio- Probabilmente l'de, nel panorama delle corse ciclistiche, non ha mai goduto di una tale notorietà, ma a che prezzo? Tra malcontento dei, dispiacere degli organizzatori e indagini da parte dell'Uci, la questione è ancora aperta e ogni giorno si arricchisce di un tassello: oggi tocca adire la propria opinione su quanto accaduto nel sud della Francia e, in generale, sul momento attuale del ciclismo. Le dichiarazioni di"Noisiamo consideratida: hanno messo a repentaglio le nostre vite per 20mila euro": questo il commento del portacolori della Cofidis, notoriamente uno deiin gruppo più abituato ad esprimere la propria opinione, anche a costo di andarci giù pesante. Il riferimento del francese, residente in Italia e compagno nella vita della collega, su strada e su pista, Martina Alzini, va a quanto accaduto in due tappe della corsa incriminata e poi vinta da Kévin Vauquelin: per la precisione alle tante auto che si sono trovate sul tracciato, scoperchiando le numerose criticità dell'organizzazione di una competizione Uci Europe Tour di categoria 2.