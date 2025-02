Cultweb.it - Essere gentili rende davvero più felici? Ecco cosa dice la ricerca (ed è bellissimo)

Leggi su Cultweb.it

È meglio dare che ricevere: questa massima popolare trova conferma nella scienza. Numerosi studi dimostrano che la gentilezza non è solo un valore morale, ma ha effetti tangibili sul benpsicologico e fisico.può ridurre lo stress, migliorare l’autostima e persino allungare la vita. Tuttavia, a fare la differenza è anche il modo in cui si pratica la gentilezza. Piccoli gesti spontanei sembrano avere un impatto più positivo rispetto alle azioni organizzate, e alcune categorie di persone ne traggono maggior vantaggio.significa scegliere consapevolmente di aiutare gli altri con azioni motivate da sentimenti autentici. Può trattarsi di un piccolo gesto come cedere il posto su un autobus o aiutare un collega con un compito difficile. Gli studi dimostrano che questi atti migliorano l’umore, aumentano l’autostima e riducono lo stress.