Laprimapagina.it - Esprimere se stessi attraverso la musica: Intervista a Marù

Leggi su Laprimapagina.it

“Anima senza rimpianto” è un brano che affronta con sensibilità e profondità una tematica di grande rilievo: l’omosessualità. Il messaggio centrale del pezzo sottolinea che l’amore non è uno stile di vita da etichettare, ma la semplice espressione di sé, libera da pregiudizi e limitazioni.la canzone, si celebra l’importanza di amare incondizionatamente e senza costrizioni, evidenziando come la felicità risieda nell’autenticità e nell’accettazione dei propri sentimenti, senza vergogna o timore nel provare amore per una persona dello stesso sesso.Il tuo nuovo singolo è appena uscito! Qual è la storia dietro questa canzone e cosa rappresenta per te?Semplicemente la storia dietro questo singolo rispecchia la storia della mia vita, fatta di cadute, rialzi e scoperte, come quella della libertà d’animo e dell’amore universale.