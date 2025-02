Lanazione.it - Esplosione di Calenzano, migliorano i due ustionati più gravi

Pisa, 11 febbraio 2025 –le condizioni dei due feritipiùricoverati a Pisa in seguito all'avvenuta lo scorso 9 dicembre all'impianto Eni di(Firenze) che provocò cinque vittime. Dopo circa due mesi di cure intensive, entrambi hanno superato la fase acuta. Uno di loro è stato trasferito all'ospedale di Livorno, dove proseguirà le cure, e l'altro, non più in prognosi riservata, in quello di Potenza per iniziare un percorso di riabilitazione. «Sono stati due lunghi mesi di apprensione - ha detto il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani - per le condizioni generali di salute dei due lavoratori ricoverati, fortemente compromesse per il fatto di essere stati investiti in pieno dall'onda d'urto dell'nonché dal conseguente incendio scatenatosi.