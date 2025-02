Ilgiorno.it - Escursionisti morti in Grignetta. Due notti di ansia poi la tragedia: "Ci abbiamo sperato fino all’ultimo"

Duedi angoscia e adesso la, l’attesa è finita: i cadaveri ritrovati. Il dolore sconvolge le famiglie degli skyrunner dispersi inda sabato: uno dei due, Paolo Bellazzi, da quasi tre anni si era trasferito a Cambiago. Classe 1976, operaio alla Ste di Usmate, come l’amico Cristian Mauri, di Vimercate, coetaneo con cui condivideva la passione per la montagna e per la vita all’aria aperta. Entrambi sportivi, erano grandi podisti ed erano fra gli animatori di alcune delle competizioni più famose della zona: La Corsa dei campanili e la Notte dello Sport, appuntamenti che richiamano sempre centinaia di appassionati da tutta l’area. L’8 febbraio, i due colleghi erano partiti per una gita sulla montagna più famosa della Lombardia, ma non hanno fatto più ritorno. I cellulari si erano spenti e l’apprensione per la loro sorte era andata aumentando di ora in ora in due case: Paolo ha mamma e sorelle che lo aspettavano a braccia aperte nella vicina Cavenago.