Liberoquotidiano.it - “EROICI” TRA I 5 FINALISTI DEI NASTRI D'ARGENTO

Leggi su Liberoquotidiano.it

Il docufilm "! 100 anni di passione e racconti di sport”, realizzato in occasione del centenario del Corriere dello Sport, prodotto da Groenlandia, in collaborazione con Rai Documentari e diretto da Giuseppe Marco Albano, è stato selezionato della cinquina deidel Nastro d', uno dei premi cinematografici più prestigiosi in Italia, assegnato dal Sindacato Nazionale Giornalisti Cinematografici Italiani (SNGCI), nella categoria "Racconti dello Sport" che valorizza le migliori opere che raccontano lo sport con autenticità e passione. Prodotto con l'intento di celebrare un secolo di passione sportiva e giornalismo d'eccellenza, "" è un viaggio emozionante attraverso le imprese di campioni che hanno scritto pagine indelebili nella storia dello sport, raccontate dalle voci di chi le ha vissute: tre campioni del mondo del 2006, quattro medaglie d'oro olimpiche in discipline come salto in alto, nuoto, pallavolo e scherma, una leggenda del tennis, una dello sci, due dei più grandi allenatori di calcio di sempre, il CT della nazionale di basket, giornalisti, dirigenti e tifosi.