Enrico Ruggeri contro i trapper dice il vero. Io vedo lo stesso sbando anche in politica

“Un ragazzino che ammazza una vecchia è una storia trap? No, è Delitto e castigo di Dostoevskji. Non è un problema di argomenti, ma di come li racconti, con quali parole. A scandalizzarmi è la povertà del lessico, la miseria espressiva di chi scrive canzoni potendo utilizzare un vocabolario di 200 parole. Io alla loro età li conoscevo tutti i poeti maledetti. Loro no e si vede. Non puoi scrivere canzoni se non conosci la lingua nella quale ti vuoi esprimere. Tutto qui. Anch’io scrivevo pezzi arrabbiati, ingenui, però leggevo libri e grandi scrittori che rappresentavano un mondo simile a quello che volevo raccontare io. Questi non hanno letto neppure il bugiardino dell’Aspirina. Sogno un mondo in cui a vedere i concerti di Tony Effe non ci vada nessuno!”.Sono le dichiarazioni recentemente rilasciate da, in occasione dell’uscita del suo nuovo album La caverna di Platone.