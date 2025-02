Liberoquotidiano.it - Enorme incendio all'Inalca, terrore a Reggio Emilia: si sciolgono le tapparelle delle case, caos in autostrada

Unha colpito nella notte lo stabilimentodi, parte del gruppo Cremonini, specializzato nella lavorazionecarni. Le fiamme, divampate attorno all'1.30 del mattino, hanno richiesto l'intervento immediato di numerose squadre dei vigili del fuoco, impegnati per ore nel tentativo di contenere il rogo in via Due Canali. La densa colonna di fumo e il forte odore acre si sono diffusi per chilometri, rendendo visibile l'anche da grande distanza. Il calore sprigionato dalle fiamme è stato tale da danneggiare persino alcune abitazioni vicine, consciolte dal calore. Per il momento, non si registrano feriti, mentre la polizia sta conducendo accertamenti per stabilire le cause dell'evento. Secondo alcune testimonianze, tutto sarebbe iniziato con un forte boato, seguito immediatamente dalla comparsafiamme che si sono propagate rapidamente all'interno dello stabilimento.