Energon Universe | robot alieni e soldati in guerra

trasformabili eni. Potremmo ricondurre a questo l’essenza dell’, il titanico universo narrativo targato Image Comics che riporta in scena due dei grandi cult animati degli anni ’80. Se da un lato questa verità ci ricorda come Transformers e G.I. Joe siano stati parte integrante di un vissuto collettivo fatto di animazione e merchandise, dall’altro non si può negare come alcuni aspetti di questi universi narrativi siano degli evergreen.Due contesti narrativi figli di un’epoca storica precisa, e ancor più radicati all’interno di un tessuto sociale, quello americano, che li hanno inevitabilmente plasmati. Dove i Transformers sono riusciti ad avere un appeal più internazionale, i combattenti guidati da Duke hanno patito un radicale cambio nella percezione dell’interventismo statunitense, che si è arrestato al termine degli anni ’80.