Energia prezzi alle stelle Le misure per i clienti vulnerabili previste da ARERA

I costi dei beni energetici regolamentati continuano la loro corsa al rialzo: a gennaio 2025, per tutto il I trimestre, le bollette elettriche per isegnano quota +18,2%.Un andamento che penalizza, in maniera assurda e incomprensibile, proprio iche avrebbero dovuto essere maggiormente tutelati nel delicato passaggio dal mercato tutelato a quello libero.In tal sensoha pubblicato la delibera (10/2025/R/EEL) con cui illustra le modalità attuative per consentire aidomesticidi accedere al Servizio a Tutele Graduali (STG), in linea con quanto stabilito dall’articolo 24 della legge 193/24 (Legge Concorrenza2024).I, sia quelli attualmente serviti nel mercato libero che in maggior tutela, potranno richiedere, entro il 30 giugno 2025, di essere forniti nel Servizio a Tutele Graduali rivolgendosi all’esercente di tale servizio competente nella propria area territoriale.