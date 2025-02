Sport.quotidiano.net - Empoli, momento di crisi. Due punti in nove partite. Ma non tutto è perduto

di Simone CioniDuein, la vittoria che manca dal 4-1 a Verona dello scorso 8 dicembre, 26 gol subiti nelle ultime 13 gare dopo averne incassati solo 9 nelle precedenti 11. Questi i dati oggettivi che fotografano ildell’. Poi, però, ci sono anche i 21in classifica (gli stessi dello scorso anno a questo punto) che in questosignificherebbero salvezza, il Parma è a meno uno ma Venezia e Monza distano 5 e 8. Allo stesso tempo davanti ci sono quattro squadre con un massimo vantaggio di 3 lunghezze. Il campionato è ancora lungo, ci sono 42a disposizione, così come lo era quando il margine sulla zona retrocessione della squadra di D’Aversa era ben più rassicurante. Insomma l’non è certo spacciato e, anzi, come confermano le prestazioni sul campo, ha tutte le carte in regola per lottarsi la salvezza fino all’ultima giornata.