Sport.quotidiano.net - Emma Villas guadagna punti, grinta e fiducia. Il terzo successo di fila riapre la corsa ai playoff

ci ha preso gusto. La terza vittoria consecutiva rilancia in piena zonaNevot e compagni, saliti al settimo posto per la contemporanea sconfitta di Pineto, superata in casa da Cantù e rimasta ferma così a quota 31, mentre Siena tocca quota 32. Unmolto pesante quello di domenica, per la classifica ma anche per l’autostima del gruppo, perché finora in campionato al cospetto di una delle tre prime della classe (Prata di Pordenone, Brescia e Ravenna) erano arrivati solo passi falsi. Invece stavolta ha festeggiato, brava ad alzare il livello di gioco dal quarto set in avanti, mentre Prata di Pordenone pian piano calava di intensità ed efficacia. Il confronto con le rivali di classifica più immediate sorride. Oltre ai dueconquistati su Pineto, che sono valsi il sorpasso,ne hato uno anche su Catania, sconfitta al tiebreak a Reggio Emilia dopo aver sprecato tre matchpoint nell’infinito quinto set (20-18 per i padroni di casa).