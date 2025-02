Biccy.it - Emma paparazzata con De Martino, parla Corona: “Ritorno di fiamma?”

Leggi su Biccy.it

Sabato scorso Stefano Deha fatto tappa a Roma con il suo show Meglio Stasera. A teatro tra il pubblico c’era anche una vecchia conoscenza del presentatore napoletano, una sua ex fidanzata,Marrone. La cantante de L’Amore Non Mi Basta ha pubblicato una storia Instagram con una dolce dedica: “Un giocatore lo vedi dal coraggio. Bravo Step“. Ovviamente sui social sono fioccati migliaia di commenti di fan che hanato la “reunion”.“Tu che c’eri quando quei progetti erano solo dei sogni che poi sono diventati dei progetti che poi sono diventati una realtà è in qualche modo riconoscersi e dire: ce l’abbiamo fatta!”“Bravo Step ” pic.twitter.com/8B4GpGk3QU— Antonella – (@Biscot) February 8, 2025Ieri sera però Fabrizioha condiviso su Instagram delle foto in cui si vedono la Marrone e Dea cena insieme dopo lo spettacolo teatrale di lui: “Che cosa ci fa la Marrone con Depost spettacolo?ditra i due?“.