Isaechia.it - Emma Marrone e Stefano De Martino paparazzati a cena insieme: le foto virali sui social

Leggi su Isaechia.it

Deè sicuramente lo showman del momento.Oltre ad aver convinto tutti alla conduzione di Affari Tuoi (e del suo solito Stasera tutto è possibile), coinvolgendo un pubblico vastissimo anche in termini di fasce di età, è anche attualmente impegnato in un fortunato tour teatrale con il suo spettacolo Meglio Stasera.Sabato scorsoha fatto tappa a Roma e tra i tanti spettatori è balzata all’occhio una fan. conosciuta!Si tratta di, che all’epoca della loro partecipazione ad Amici era stata la sua fidanzata. La loro storia d’amore culminò bruscamente quandouscì allo scoperto con Belén Rodriguez, intraprendendo con lei la relazione che li ha condotti al matrimonio e alla creazione di una famiglia.non ha voluto far mistero della sua presenza a teatro, tanto che ha condiviso su Instagram una storia che ritrae il suo ex alle prese con lo spettacolo.