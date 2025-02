Anteprima24.it - Emergenza al Centro trapianti dell’ospedale di Salerno: carenza di medici e il rischio chiusura

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 3 minutiIldisi trova in una situazione dia causa delladi personale medico esperto. Attualmente, restano in servizio solo due specialisti qualificati, di cui uno prossimo alla pensione, mentre altri due professionisti non risultano adeguatamente formati per gestire le attività altamente specializzate del reparto. Ad aprile, un altro medico esperto lascerà la struttura, riducendo ulteriormente l’organico e mettendo ala continuità delle cure per i pazienti in attesa di trapianto.“Questa situazione è inaccettabile – denuncia Mario Polichetti, responsabile nazionale del comparto Sanità per l’Udc -. Ildiha sempre rappresentato un’eccellenza per la sanità campana, eseguendo 518dal 2006 a oggi, con risultati di altissimo livello riconosciuti dal Sistema Informativo