Ilfattoquotidiano.it - Emanuele Filiberto manda i giovani calciatori del Savoia a pulire le spiagge dopo una rissa

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Il primato in palio non è un motivo sufficiente per trasformare una gara di calcio in una zuffa, soprattutto a 17 anni. Ancora meno, a quanto pare, se si indossa la maglia del, la squadra presieduta da, con radici a Torre Annunziata che ha per simbolo lo stemma di Casa. E così, per i ragazzi iscritti al campionato regionale under 17, lacon i pari età del Santa Maria la Carità, andato in scena lo scorso sabato allo stadio di Boscoreale (Napoli), scoppiata al termine della gara, è costata una punizione esemplare: la pulizia delledella Salera e di Rovigliano a Torre Annunziata “per dare un segnale – si legge in un comunicato – di quelli che sono i gesti che questa società richiede ai suoi tesserati”.Così ha deciso il team che ne ha dato notizia sui social, facendo passare in secondo piano la vittoria ottenuta sul campo per 3-2.