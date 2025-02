Emanuele Filiberto manda i giocatori dell’under 17 del Savoia a pulire le spiagge

Leggi su Open.online

dii suoi calciatori aledi Torre Annunziata. Sabato scorso idelle giovanili della squadra di proprietà del “principe” hanno fatto a botte con gli avversari del Santa Maria La Carità. E lui, fa sapere il Mattino, ha reagito così: «Non appena il presidente della Academy, Lucio D’Avino, ci ha informato dell’accaduto e ci ha proposto l’idea per una originale punizione, io e i miei soci, in linea con quelli che sono gli obiettivi della Casa Reale Holding, fondati innanzitutto su un codice etico, e sulla formazione dell’uomo prima che del calciatore, abbiamo subito sposato l’idea, per lanciare un messaggio forte, e trasformare un episodio negativo in un episodio positivo. I ragazzi saranno impegnati, nella pulizia delledi Torre Annunziata, dalla zona di Rovigliano, a quella denominata della Salera».