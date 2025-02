Quifinanza.it - Elon Musk vuole OpenAI, Altman chiude e rilancia con l’offerta al ribasso per X

Leggi su Quifinanza.it

, abituato a fare il bello e il cattivo tempo nella Silicon Valley, questa volta ha trovato pane per i suoi denti. Il miliardario ha tentato di mettere le mani sucon un’offerta da 97,4 miliardi di dollari che punta a stabilire il valore dell’ente no-profit che controlla l’azienda.Ma Sam, che ormai gestisce la compagnia come fosse un suo regno personale, non ha intenzione di cedere il controllo, né tantomeno di farsi mettere sotto scacco da.La sua risposta ironica su X non si è fatta attendere: “No, grazie, ma se volete compriamo Twitter per 9,74 miliardi di dollari”, un decimo della cifra offerta pere ben lontano dai 44 miliardi di dollari spesi danel 2022 per acquisire la piattaforma.Una provocazione tagliente (da notare che non chiama il social X ma Twitter), che non solo ridicolizzadi, ma gli ricorda anche quanto abbia strapagato il social che ora fatica a tenere in piedi.