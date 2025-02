Tpi.it - Elon Musk vuole anche ChatGPT e offre 97 miliardi per OpenAI. L’a.d. Altman: “No grazie, ne offriamo 9 per Twitter”

Un consorzio di investitori guidato daha offerto 97,4di dollari per acquistare la no-profit che controlla, società sviluppatrice del noto programma di intelligenza artificiale, in un nuovo episodio della faida tra l’uomo più ricco del mondo e l’a.d Sam, che ha rifiutato la propostandosi invece di acquisire la piattaforma social X (ex) per un decimo di quella stessa somma, circa 9,74di dollari.L’avvocato diMarc Toberoff, secondo il quotidiano statunitense The Wall Street Journal, ha già presentato l’offerta del patron di SpaceX e Tesla al consiglio di amministrazione di, che nei piani dell’a.d. Samdovrebbe presto trasformarsi in una società a scopo di lucro. Ma lo stesso dirigente della società madre diha risposto sui social: “No, ma compreremoper 9,74di dollari se vuoi”.