Secoloditalia.it - Elon Musk “scompare” da X. Al suo posto c’è una vecchia conoscenza: Harry B?lz

Leggi su Secoloditalia.it

C’è qualcosa di nuovo, anzi di antico su X:ha cambiato nome. Cercando il nome del patron del social, nonché account più popolare dell’ex Twitter, si viene rimbalzati sul profilo di un certoB?lz. Foto e tweet, però, corrispondono a quelle dell’imprenditore. Che succede allora?su X non c’è più: al suocompareB?lzNo,non è stato hackerato. È stato lui stesso, infatti, a cambiare il modo in cui viene visualizzata l’intestazione del suo account, che comunque di base resta sempre @. Successivamente,potrà tornare al suo vero nome: l’impostazione è temporanea.Non è la prima volta che cambia nomeNon è la prima volta, del resto, che il patron di X e SpaceX sceglie un “nom de plume”. Lo stessoB?lz era già apparso nell’aprile 2023 a pochi mesi di distanza dell’acquisizione di quello che allora era ancora Twitter e alla fineaveva spiegato come si trattasse di uno scherzo, ispirato allo slang, piuttosto volgare, del nome che in inglese può anche essere letto come “hairy balls”.