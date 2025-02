Tuttivip.it - Elodie: età, altezza, peso, misure, fidanzato famoso. Origini, mamma artista e sorella

Leggi su Tuttivip.it

Ultimamente l’onda buona perdi Patrizi è arrivata e l’la sta cavalcando con grande stile e determinazione. L’interprete eredita la sua bellezza mozzafiato dalla, una modella nata in Guadalupa, nelle Antille Francesi. Il padre diè un operatore di un emittente locale a Roma ma scoperte le doti della figlia, si licenzia e diventa un musicista di strada.La prima volta che gli italiani hanno conosciuto la cantante fu alle selezioni di XFactor,era piccolissima e tremava di paura ma per Morgan e La Maionchi non ci furono dubbi: quella diciottenne sarebbe sbocciata in una stella un giorno, anche se l’esperienza al talent dura poco perché eliminata da Simona Ventura.: età,. Lae laAnni dopoè cresciuta e sfoggiando la cortissima chioma con la quale è diventata famosa, partecipa ad Amici di Maria De Filippi e finalmente il pubblico può acclamarla con forza mentre dimostra la sua stoffa.