Elodie, ecco chi sono tutti i suoi ex fidanzati (belli, ricchi e famosi)

Fra i 30 artisti in gara al Festival di Sanremo c’è anche, per la quarta volta in carriera sul palco dell’Ariston e in platea ci sarà probabilmente anche il suo fidanzato Andrea Iannone, pilota di Superbike con un passato in MotoGp prima della squalifica per doping. Prima della relazione con l’atleta, tuttavia,è stata fidanzata con altre celebrità dello spettacolo, tra cui è impossibile dimenticare il rapper Marracash cui è stata legata per due anni fra 2019 e 2021.Dal primo amore in tv dicon Lele Esposito, conosciuto ad Amici 2015, alla relazione con l’ex modello Davide Rossi, passando ovviamente per il più celebre rapporto con il rapper Marracash.gli exdella cantante, oggi legata ad Andrea Iannone.Gli ex diOriginaria di Roma, dove è nata il 3 maggio 1990 da padre italiano e mamma della Guadalupe,ha mosso i primi passi spettacolo ad Amici, talent show condotto da Maria de Filippi su Canale 5, nel 2015.