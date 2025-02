Quotidiano.net - Elodie, com’è cambiata dal suo primo Saremo a oggi

al Festival di Sanremo 2025 arriva con un bel drammone da cassa in quattro, ovvero ‘Dimenticarsi alle 7’. Cassa in quattro, quindi ritmo battente e atmosfere dance: perfettamente in linea con laattuale. Eppure al debutto sul palco del Teatro Ariston, nel 2017, la cantautrice romana era completamente diversa. Nel look e nello stile. Capelli corti biondi tendenti al bianco - il rosa shocking di dei tempi del talent show Amici era stato accantonato per la kermesse sanremese -, outfit lungo e molto coprente e quella ‘Tutta colpa mia’ che era una ballatona classicissima. Una ballatona fatta per mettere in risalto le doti vocali indiscusse e indiscutibili dell’allora 27enne appena uscita proprio dalla scuola di Amici. “Dopo il Festival di Sanremo del 2017 non sapevo più cosa fare.