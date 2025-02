Metropolitanmagazine.it - Elodie a Sanremo 2025 con la canzone “Dimenticarsi alle 7”, il testo e il significato

Leggi su Metropolitanmagazine.it

Quarta partecipazione apercon la7”, un brano ad alto ritmo ma pieno di malinconia, che sintetizza le due anime dell’artista: «7 del mattino ci si dimentica delle persone e laparla di chi vorremmo scordare dopo una serata passata a ballare» riflette la cantante. «Sono stata un’assidua frequentatrice di club: la prima volta che sono andata in discoteca avevo 14 anni e lacelebra proprio quel mondo che mi accolse a braccia aperte da ragazza» .7 è sritto da D. Petrella – D. Simonetta – E. Di Patrizi Edito da Universal Music Publishing Ricordi/Garage Days/ Double Trouble Club/Eclectic Music Publishingcon la7”,Quanta gente passa e se ne vaChe non sa chi seiContarla credo sarebbe inutileIn un mondo che è freddo oramaiStaseraCi sei solo tu nella cittàDegli occhi mieiSe è vero che poi fanno la ruggineIo non voglio più piangere così(Che cosa ne sai)Prima ancora primaChe ti incontrassi(Amore)Poi rivedersi ancoraCome due pazzi(Che cosa mi fai)Travolti da un’ideaChe non vuoi che passiChe piano piano scivola giùDiceviStaseraDove vai amoreOra che ho bisogno di teAncora ancora di piùSolo per fatalitàInsiemeDove vai amoreNon mi faiMorireAncora ancora di più7DimenticareQuando prendi a calci la poesiaMa che bella seiNella tua solitudineSembra tutto più facile così(Che cosa ne sai)Prima ancora primaChe ti incontrassi(amore)Ancora ancora ancoraCome due pazzi(Che cosa mi fai)Travolti da un’ideaChe non vuoi che passiChe piano piano scivola giùDiceviStaseraDove vai amoreOra che ho bisogno di teAncora e ancora di piùSolo per fatalitàInsiemeDove vai amoreNon mi faiMorireAncora ancora di più7Così di un giorno qualunqueMentre si parla di nienteLì seduti in un barPuò capitare a chiunqueMai a noi noMa che strano e?etto che faMandare giùLa veritàDiceviStaseraDove vai amoreDove vaiRimaniAncora ancora di più7DimenticareIl brano attingeesperienze personali diquando, ancora giovanissima, ha lavorato nelle discoteche.