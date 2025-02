Iodonna.it - Eleganza in punta di piedi. Gli outfit con gli ankle boots dal gusto ineccepibile

Esistono forse scarpe più versatili degli stivaletti con tacco? Il colore è il passo in più da fare adesso: nel 2025, l’anno del Pantone Mocha Mousse, tutte le nuances del marrone sono quelle su cuire a piede libero. Come vestirsi a febbraio 2025: 5invernali da copiare X Leggi anche › Come vestirsi a febbraio 2025? 5 look invernali easy chic da copiare Taglioalla caviglia, con tacco kitten o squadrato, tonalità caffé, marron glacé, cappuccino o cioccolato.