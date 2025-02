Nerdpool.it - Elden Ring Nightreign: La mappa vedrà “cambiamenti su larga scala” al terreno

Parlando con PC Gamer nel numero 405 della rivista, il direttore di, Junya Ishizaki, afferma che laa voltesudelsotto forma di vulcani, paludi o foreste che appaiono proceduralmente”.“Volevamo che lastessa fosse un gigantesco dungeon, in modo che i giocatori avessero la possibilità di attraversarla ed esplorarla in modo diverso ogni volta che giocano”, spiega.“Alla fine del terzo giorno si deve scegliere il boss che si vuole affrontare. Una volta fatta questa scelta, forse si ha un’idea di come si vuole strategicamente affrontare quel boss, e questo potrebbe cambiare il modo in cui si affronta la. Volevamo offrire ai giocatori questa possibilità di decidere ‘Questa volta devo cercare un’arma velenosa per affrontare questo boss'”.