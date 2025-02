Game-experience.it - Elden Ring Nightreign, FromSoftware ha inviato i codici del Network Test ed ha rivelato gli orari

haper ildi, permettendo ai giocatori selezionati di provare in anteprima il nuovo contenuto dell’acclamato titolo.Aggiungiamo inoltre che grazie a questa importante novità è stato ancheche il client di gioco ha una dimensione di 9,414 GB, ponendosi di conseguenza come un file contraddistinto da dimensioni piuttosto contenute.È inoltre importante segnalare che il team di sviluppo giapponese hache ildiè in programma in cinque diverse sessioni, distribuite tra il 14 ed il 17 febbraio 2025, con l’obiettivo di conseguenza di stressare i server.Ecco qui sotto il calendario ufficiale del:Sessione 1: 14 febbraio, dalle 12:00 alle 15:00Sessione 2: 15 febbraio, dalle 4:00 alle 7:00Sessione 3: 15 febbraio, dalle 20:00 alle 23:00Sessione 4: 16 febbraio, dalle 12:00 alle 15:00Sessione 5: 17 febbraio, dalle 4:00 alle 7:00ha precisato che questisono stati scelti per garantire accesso ai giocatori di diversi fusi, aumentando le possibilità di partecipazione.