El Shaarawy cuore giallorosso ingaggio dimezzato per la Roma | rinnovo vicino

Archiviata l’utile vittoria sul campo del Venezia, con una rimonta in campionato che rimane proibitiva ma non impossibile, testa all’obiettivo principale della stagione della, un’Europa League lunga ma stimolante. Il doppio confronto col Porto vale a livello di campo ed economico, un appuntamento da non fallire dagli uomini di Ranieri. Proverà a ricavarsi nuovo spazio, dopo la titolarità nella laguna, Stephan El, un giocatore che, anno dopo anno, si rivela sempre una pedina affidabile e apprezzata da qualsiasi allenatore.Prezioso sul campo e coltinto di, non solo per la dedizione e l’amore dimostrato verso la maglia. Quello della scadenza del suo contratto, a giugno prossimo, è un tema caldo da settimane, ed Il Tempo porta novità interessanti: il Faraone sarebbe pronto ad accettare unper rimanere nella capitale, un gesto non banale che il club apprezzerebbe.