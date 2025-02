Egea Haffner la bambina della foto che ha fatto piangere Giorgia Meloni

Leggi su Open.online

Ieri durante le celebrazioni per le foibeha versato qualche lacrima. È successo mentre parlava. Ovvero la “con la valigia” la cuigrafia è diventata un simbolo dell’esodo istriano. Lei oggi ha 83 anni, all’epoca ne aveva 4 e mezzo. E con La Stampa ricorda il momento in cui le hanno scattato quella: «Era il 6 luglio 1946. Avevo indossato il vestitodomenica, mi avevanoi boccoli e zio Alfonso mi aveva consegnato la famosa valigetta con su scritto: 30.001. Pola, la mia città, contava 30mila abitanti. Zio Alfonso aveva già capito che saremmo andati via tutti da quel luogo. Quell’immagine sintetizza il dramma di tutti gli esuli hanno pagato sulla propria pelle le conseguenzeguerra e dei trattati di pace».Lache hacommuovereCon Grazia Longoricorda che «è il terzo anno che accolgo l’invito del presidente Mattarella al Quirinale.