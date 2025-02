Ilrestodelcarlino.it - Ed ora spunta anche la truffa delle false Pec

di Tiziana PetrelliUn nuovo tentativo dista prendendo di mira gli imprenditori fanesi, tanto che ieri alcuni commercialisti hanno contattato i propri clienti per metterli in guardia. La frode si concretizza con l’invio dicomunicazioni tramite Pec (Posta elettronica certificata), contenenti presunti solleciti di pagamento per fatture mai emesse. Il messaggio, apparentemente formale e credibile, fa riferimento a un contratto inesistente e invita il destinatario a effettuare un pagamento entro pochi giorni, minacciando azioni legali in caso di mancata risposta. Per rendere il raggiro più convincente, nella comunicazione è spesso presente un link o un allegato che, se aperto, potrebbe installare malware (un programma informatico usato per disturbare le operazioni svolte dall’utente di un computer) e carpire dati sensibili.