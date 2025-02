Ilrestodelcarlino.it - Ecco la Bobo Summer Cup Padel. Campioni in campo per beneficenza

Si consolida il progetto di Cervia città dello sport. Assieme agli altri grandi eventi già in calendario, questa estate si riparte con laCup. "Per quest’anno e per i prossimi stiamo lavorando a una programmazione di alto livello su sport, eventi e cultura – dichiara il sindaco di Cervia, Mattia Missiroli –. Siamo molto orgogliosi di annunciare cheVieri e la suaCup2025 quest’estate hanno scelto le nostre spiagge: l’evento, di forte richiamo, oltre a portare in città famosi, regalerà momenti di grande sport e spettacolo". Il format estivo di sport e charity, ormai diventato culto, farà tappa nelle strutture cittadine il 18, 19 e 20 luglio, con le finali e gli eventi più importanti giocati nella spiaggia libera di Cervia. L’evento è stato presentato domenica scorsa a Milano, alla Borsa internazionale del turismo, nei padiglioni della Regione Emilia-Romagna.