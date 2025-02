Gamberorosso.it - Ecco cosa mangia Tony Effe nella sua trattoria preferita di Roma

Leggi su Gamberorosso.it

Dove va are aquando non è a Sanremo con Ruben a servire polpette e maritozzi? Va sicuramente fuori, in particolare allada Olimpio, ristorante di suo zio, e da La Matriciana, posto nei pressi del Teatro dell’Opera di cui è assiduo frequentatore anche il maestro e direttore dell’orchestra a Sanremo, Enrico Melozzi.I piatti preferiti daCome dice lo stessoin un’intervista rilasciata a Allmusic Italia, il ristorante di via degli Avignonesi, passato in eredità allo zio, prende il nome da suo nonno, per l’appunto Olimpio. Si tratta di una “d’altri tempi”. «Bucatini all’amatriciana! Li prendono spesso lui e Giulia (De Lellis, sua compagna, ndr)», confidano i familiari dello staff dellaal telefono quando si tratta di elencare i piatti preferiti dell’artistano che non disdegna nemmeno: «Carbonara, spaghetti con le vongole, cannelloni fatti in casa e un riso alle erbe particolare con le verdure».