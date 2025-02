Sport.quotidiano.net - Eccellenza - Protagonisti gli attaccanti di Signa e Rondinella a caccia del bomber dello Scandicci. Tempesti e Polo puntano Del Pela

Con la sconfitta della Colligiana la capolistasorride. La squadra di Taccola sbanca il campo della Baldaccio e porta a 8 i punti di vantaggio sulla seconda nel girone B. Loha mostrato ancora una volta una superiorità, con l’ottimo portiere Fedele, con i difensori La Rosa e Sabatini insuperabili, più con Poli a centrocampo. Brinda di nuovo lache al Bozzi infrange il sogno della Colligiana. Un super(12 gol), più il centrocampista Baldesi in ottima forma, con l’ottima prova del difensore Bartolini, la squadra senese di Mocarelli esce a testa alta. Torna a sorridere ilche al "Bisenzio" piega una Castiglionese che prima puntava al vertice, mentre ora deve accontentarsi di un posto nei play off. Fra i canarini il solito attaccante Lorenzo(ha raggiunto Dela 13 reti) sempre pronto a rimediare con i suoi gol, con l’aggiunta di Soldani e Dallai dei veri bulldozer in mezzo al campo.