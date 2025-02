Sport.quotidiano.net - Eccellenza - Girone "A»: il punto. Castelnuovo, terzo ko consecutivo. Vangioni: "Momento no, reagire»

Leggi su Sport.quotidiano.net

Terza sconfitta consecutiva del, con l’aggiunta di non avere segnato neppure un gol. Attenuante, le parecchie assenze, a cominciare da quelle più delicate nel reparto difensivo. Poi ci si è messa anche la malasorte. Prima della gara, la società (foto), con il presidente Alessandro Vichi, il vice Roberto Tamagnini e lo staff tecnico, ha donato una bella coppa a Gigi Grassi per le 200 partite in campionato nel. "Siamo in unveramente nero per i risultati – commenta l’allenatore Walter, deluso dal risultato ma non dalla prova – . Ma dobbiamo uscirne con le nostre forze. Senza i difensori titolari ed in più Casci a centrocampo e Gabrielli in attacco, sapevamo che non sarebbe stato facile contrastare il Cecina, ma, tutto sommato, avremmo meritato quel pareggio che avevamo difeso con i denti fino a pochi secondi dalla fine.